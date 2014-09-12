Гутерриш готов участвовать в заседании СБ ООН по ситуации в Ливане

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш готов участвовать в заседании Совета Безопасности по ситуации в Ливане. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат полагает, что его руководитель пбудет задействовать в процессе в том случае, если того попросит данный орган ООН.
Безусловно, генеральный секретарь или представитель секретариата ООН будут участвовать [в заседании], если их попросят выступить докладчиками.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Напомним, что Иран и европейские страны призвали провести заседание Совбеза ООН в связи с эскалацией обстановки в Ливане.
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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