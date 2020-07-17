В ООН заявили, что риторика об ударах по РФ не приближает мир на Украине

Стефан Дюжаррик оценил стремление Запада дать разрешение ВСУ применять дальнобойное оружие для атак на РФ.

Риторика о снятии ограничений на удары западным оружием вглубь российской территории не приближает мир к завершению регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат пояснил, что высказывания политиков, особенно вокруг ядерного оружия, вызывают беспокойство у экспертов при Всемирной организации. Они не хотят видеть еще больше признаков того, что общество живет в гораздо более опасный период. ООн призывает подтвердить приверженность идеалам разоружения и неприменения ядерного оружия.

Риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является еще одним свидетельством того, что мы не движемся к завершению этого конфликта так, как мы бы хотели - в рамках международного права и устава. Несомненно, я думаю, что Украина будет одним из главных пунктов в повестке дня различных двусторонних встреч. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Гутерриш призвал расследовать удар по лагерю беженцев Нусейрат.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций