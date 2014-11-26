Гутерриш призвал расследовать удар по лагерю беженцев Нусейрат

Стефан Дюжаррик прокомментировал трагедию, произошедшую в школе на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш призвал к тщательному и независимому расследованию удара со стороны еврейского государства по лагерю Нусейрат. Жертвами трагедии указаны 18 человек, включая сотрудников Ближневосточного агентства ООН (БАПОР) по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат призвал стороны регионального конфликта воздержаться от использования гражданской инфраструктуры: школ, больниц, убежищ и прилегающих к ним территорий в военных целях, а также указал на необходимость соблюдения гуманитарных прав.

В результате этого инцидента число сотрудников БАПОР, погибших в этом конфликте, возросло до 220 человек. ЦАХАЛ заявил, что его целью был командно-диспетчерский пункт на территории комплекса. Этот инцидент должен быть независимо и тщательно расследован. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что БАПОР уведомил, что шестеро его сотрудников погибли в результате двух авиационных ударов по школе и ее окрестностям в лагере беженцев Нусейрат, размещенного в центральной части палестинского анклава. Специалисты подчеркнули, что это наибольшее число погибших работников в результате одного инцидента. Среди погибших оказался управляющий центром приема беженцев.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций