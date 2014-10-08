Израиль обстрелял автомобиль ООН в секторе Газа

Стефан Дюжаррик сообщил о том, что сотрудники ООН смогли выжить.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 27 августа открыла огонь по автомобилю Всемирной организации в секторе Газа, в транспортное средство попало 10 пуль. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша в ООН Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат указал СМИ на то, что трагедия зафиксирована на территории района Вади-Газа.

Вчера вечером гуманитарный автомобиль с отчетливой символикой ООН, двигавшийся в составе конвоя, согласованного с ЦАХАЛ, был обстрелян ЦАХАЛ, в него попало 10 пуль, в том числе в лобовое стекло. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик добавил, что в том числе благодаря тому, что машина был бронированной, находившиеся в нем сотрудники ООН не пострадали. По мнению спикера, данный инцидент показывает мировой общественности, что существующие координационные механизмы не функционируют в необходимом режиме.

ООН обеспокоена операцией Израиля на Западном берегу.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций