ООН обеспокоена операцией Израиля на Западном берегу

Стефан Дюжаррик прокомментировал операцию ЦАХАЛ на Ближнем Востоке.

Всемирная организация с крайней тревогой наблюдает за операцией еврейского государства на Западном берегу реки Иордан. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша в ООН Стефан Дюжаррик.

Мы наблюдаем за развитием событий с крайней тревогой и очень обеспокоены тем, что мы наблюдаем. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что в ночь на 28 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить контртеррористическую операцию в городах Дженин и Тулькарм, находящихся на Западном берегу реки Иордан. В результате произошедшего погибли по меньшей мере девять палестинских граждан, еще несколько десятков человек пострадали. Глава министерства по иностранным делам Израиля Исраэль Кац объяснил общественности действия военнослужащих необходимостью уничтожить "террористическую инфраструктуру, созданную Ираном в этих районах". Дипломат призвал бороться с данной угрозой столь же решительно, как и с боевиками в секторе Газа, включая временную эвакуацию палестинских мирных жителей и "любые необходимые меры".

ООН прокомментировала публикации воюющей за Украину ЧВК из США.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций