Стефан Дюжаррик оценил снимок Forward Observation Group в поддержку ВСУ.

В офисе секретариата Всемирной организации прокомментировали публикации воюющей за киевский режим американской частной военной компании (ЧВК), в которой иностранные наемники расположились у детской площадки с минометом. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша ООН Стефан Дюжаррик. Эксперт указал СМИ на то, что все без исключения военнослужащие должны защищать гражданские лица и мирную инфраструктуру.

Независимо от того, идет ли речь о конфликте, о котором вы говорите, идет ли речь о национальной армии или частных подрядчиках - все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ранее Forward Observation Group, которая публиковала у социальных сетях снимок своих боевиков в Курской области, продемонстрировала подписчикам фотографию боевой позиции минометного расчета, размещенного рядом с жилыми домами и детской площадкой. При этом в кадре показан человеке в форме, склонившийся над орудием. На нем заметны американские шевроны. Предположительно, по дому, детской горке и пейзажу, действие снимка происходит либо на российской территории, либо на украинской земле. Ствол миномета направлен прямо в сторону горки и здания.

В ООН обеспокоены обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций