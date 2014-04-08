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В ООН обеспокоены обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС

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Стефан Дюжаррик оценил сведения об атаках ВСУ.

Секретариат Всемирной организации обеспокоен обстановкой, сложившейся вокруг Курской и Запорожской атомных электростанций. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша ООН Стефан Дюжаррик. Иностранный специалист заметил, что близость этих двух режимных объектов атомной энергии к зоне проведения боевых действий представляет из себя угрозу для мировой общественности, а ООН просит заинтересованные государства  - Россию и Украину - обеспечивать безопасность этих АЭС и сотрудничать со специалистами из МАГАТЭ.

Мы очень обеспокоены. Полагаю, каждый должен быть обеспокоен тем, что в зоне военных действий находятся две атомные электростанции.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова уведомила прессу, что Москва находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями Вооруженных сил Украины в отношении ЗАЭС и Курской АЭС.

В ООН прокомментировали письмо Конфедерации Сахеля с осуждением Украины.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: запорожская аэс, курская аэс, оон, стефан дюжаррик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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