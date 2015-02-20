Стефан Дюжаррик объяснил, что пока что не получал документ из Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Секретариат Всемирной организации поощряет любые усилия по укреплению стабильности в Сахели. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша ООН Стефан Дюжаррик. Таким образом иностранный специалист оценил письмо, которое было отправлено председателю Совета Безопасности национальными правительствами из Буркина-Фасо, Мали и Нигера. В указанном документе власти африканских государств осудили отрытую поддержку киевским режимом международного терроризма, в частности в Сахели.

Мы поощряем всех работать над укреплением стабильности в Сахели, мы в это активно вовлечены. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Сотрудник подчеркнул, что в ООН пока не получили упомянутого документа. Ранее три африканские страны потребовали от Совбеза ООН взять на себя ответственность перед лицом намеренного выбора украинского руководства по поддержке терроризма, чтобы предотвратить подобные подрывные действия, которые угрожают стабильности Сахели или даже всего континента.

В офисе генсека ООН заявили о серьезном риске применения ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций