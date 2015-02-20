В офисе генсека ООН заявили о серьезном риске применения ядерного оружия

Стефан Дюжаррик оценил материал The New York Times.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш крайне обеспокоен серьезным риском применения ядерного оружия на планете. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Таким образом иностранный специалист прокомментировал СМИ сведения из издания The New York Times о секретном стратегическом плане Вашингтона, который указывает на необходимость китайского сдерживания.Эксперт пояснил, что руководство ООН считает важным поддерживать диалог и дипломатию ради устранения ядерной угрозы.

Генеральный секретарь очень обеспокоен высоким риском применения ядерного оружия. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что газета The New York Times опубликовала статью о том, что лидер Белого дома Джо Байден одобрил в марте текущего года секретный стратегический ядерный план, который впервые говорит о сдерживании Пекина на фоне роста китайских ядерных арсеналов. Как указывает зарубежное издание, принятие американского документа связано с предположением Пентагона о том, что в течение следующего десятилетия запасы в КНР будут конкурировать по размеру и разнообразию с запасами США и России. Авторы материала говорят о том, что Джо Байден также дал указания подготовиться к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и КНДР.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций