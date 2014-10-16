ООН следит за ситуацией с атакой ВСУ на Курскую область

Стефан Дюжаррик не смог привести новых данных по ситуации в российском приграничье.

Всемирная организация продолжает с озабоченностью следить за ситуацией с атакой Вооруженных сил Украины на Курскую область, так как положение гражданского населения в российском регионе вызывает обеспокоенность. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Мы продолжаем следить с озабоченностью за ситуацией в том числе в том, что касается проживающего там гражданского населения. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины на Курскую область началась 6 августа. На территории российского региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Там неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным от пресс-службы ГУ МЧС, свыше 122 тысяч человек местные власти отселили из девяти приграничных районов. Пункты временного размещения для жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 24 регионах страны.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций