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Гутерриш назвал опасной эскалацией удары по Бейруту и убийство Хании

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Стефан Дюжаррик прокомментировал обстановку на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш полагает, что убийство на территории Ирана главы политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, а также воздушные удары Израиля по Бейруту представляют собой опасную эскалацию ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. 

Атаки, которые мы наблюдали на юге Бейрута и в Тегеране, представляют собой опасную эскалацию в тот момент, когда все усилия должны быть направлены на установление режима прекращения огня в Газе, освобождение всех израильских заложников, значительное увеличение объемов гумпомощи в Газе и возвращение к спокойствию в Ливане.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик указал СМИ на то, что генсек регулярно призывал стороны к максимальной сдержанности.  В ООН полагают, что становится все более очевидным, что в это сложное время одной только сдержанности становится недостаточно. Теперь Гутерриш призывает  неустанно работать над деэскалацией в регионе конфликта ради достижения долгосрочного мира и стабильности.

ООН обеспокоена ударами Израиля по Ливану.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: бейрут, израиль, иран, исмаил хания, оон, сектор газа, стефан дюжаррик, хамас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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