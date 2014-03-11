ООН обеспокоена ударами Израиля по Ливану

Офис Всемирной организации обеспокоен воздушными ударами Израиля по Ливану, а также призывает воинствующие стороны на Ближнем Востоке не допускать дальнейшей эскалации конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.
Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиля по густонаселенному южному пригороду Бейрута, Ливан, вечером 30 июля, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения… Настоятельно призываем стороны проявлять максимальную сдержанность.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Напомним, что Южный пригород Бейрута во вторник, 30 июля подвергся авиационным ударам со стороны еврейского государства. В результате трагедии погибли женщина и двое детей. Дополнительно пострадали не менее 74 человек.
Генсек ООН призвал к мирному разрешению разногласий на выборах в Венесуэле.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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