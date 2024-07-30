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Генсек ООН призвал к мирному разрешению разногласий на выборах в Венесуэле

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Стефан Дюжаррик оценил президентские выборы в южноамериканской тране.

Генеральный секретарь Всемирной организации призвал всех стороны политического процесса в Венесуэле к сдержанности и разрешению всех разногласий мирным путем. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт огласил ту благодарность, которую генсек выражает народу южноамериканского государства, за его стремление выразить свое волеизъявление на избирательных участках.

Приняли к сведению объявления, сделанные избирательными органами, а также опасения, выраженные политическими деятелями и членами международного сообщества. Генеральный секретарь призывает к полной прозрачности и своевременной публикации результатов выборов и явки.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Генсек ООН приветствовал подписание Пекинской декларации палестинскими фракциями.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: венесуэла, латинская америка, оон, президентские выборы, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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