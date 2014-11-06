Генсек ООН приветствовал подписание Пекинской декларации палестинскими фракциями

Стефан Дюжаррик оценил переговоры, которые состоялись в Пекине.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш приветствует подписание палестинскими фракциями Пекинской декларации, так как считает этот документ важным шагом по укреплению государственного единства. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь поощряет преодоление фракциями всех разногласий посредством диалога и призывает выполнять все обязательства, взятые ими на себя в Пекине. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Центральное телевидение Китая уведомило зрителей о том, что в период с 21 по 23 июля власти страны предоставили Палестине площадку для проведения в китайской столице консультаций по примирению. Как уточняется в местных СМИ, переговоры представителей различных фракций анклава на Ближнем Востоке завершились подписанием декларации о прекращении раскола и укреплении единства.

ООН обеспокоена эскалацией ситуации между Израилем и Ливаном.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций