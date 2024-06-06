ООН обеспокоена эскалацией ситуации между Израилем и Ливаном

Стефан Дюжаррик прокомментировал слова Биньямина Нетаньяху.

Всемирная организация очень обеспокоена ростом напряженности, которая сейчас фиксируется на государственной границе между Ливаном и Израилем. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Мы, безусловно, очень обеспокоены продолжающейся нарастающей напряженностью на голубой линии. Всем сторонам настоятельно необходимо использовать различные механизмы для деэскалации ситуации. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе своего рабочего посещения района города Кирьят-Шмона, размещенного близ границы с Ливаном заявил о том, что израильские власти готовы к "очень решительным действиям" против ливанской шиитской организации "Хезболлах", которая находится в северных границах.

Гутерриш рассчитывает, что новое предложение Израиля приведет к достижению мира с ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций