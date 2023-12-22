Гутерриш рассчитывает, что новое предложение Израиля приведет к достижению мира с ХАМАС

Стефан Дюжаррик оценил заявление Джо Байдена по Сектору Газа.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш надеется, что новое предложение по мирному урегулированию ситуации в секторе Газа приведет к достижению сторонами соглашения. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Таким образом иностранный специалист прокомментировал СМИ оглашение американским лидером Джо Байденом условия сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

.... Добивается прекращения огня, предоставления полного и беспрепятственного гуманитарного доступа, немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников.... надеется, что это приведет к достижению соглашения о прочном мире. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что глава Белого дома публично назвал условия сделки по Ближнему Востоку. Они предусматривают на первом этапе прекращение огня на шесть недель, а также вывод войск из всех населенных районов палестинского анклава. Ожидается, что во время шестинедельного перемирия Израиль и ХАМАС будут обсуждать дальнейшие условия, выполнение которых необходимо для перехода ко второму этапу сотрудничества.

ООН будет наблюдателем на конференции по Украине в Швейцарии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций