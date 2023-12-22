ООН будет наблюдателем на конференции по Украине в Швейцарии

Всемирная организация на мирной конференции по Украине, организованной на территории Швейцарии, будет находиться в качестве наблюдателя, однако в настоящее время уровень представительства ООН на мероприятии все еще не определен. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.
ООН будет наблюдателем, мы будем представлены, а кем именно - я сообщу, как только смогу.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Гутерриш осудил попытку КНДР запустить разведывательный спутник.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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