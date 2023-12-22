ООН будет наблюдателем на конференции по Украине в Швейцарии

Стефан Дюжаррик подтвердил участие ООН в мероприятии.

Всемирная организация на мирной конференции по Украине, организованной на территории Швейцарии, будет находиться в качестве наблюдателя, однако в настоящее время уровень представительства ООН на мероприятии все еще не определен. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

ООН будет наблюдателем, мы будем представлены, а кем именно - я сообщу, как только смогу. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Гутерриш осудил попытку КНДР запустить разведывательный спутник.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций