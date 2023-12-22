Гутерриш осудил попытку КНДР запустить разведывательный спутник

Стефан Дюжаррик напомнил о важности соблюдать резолюции СБ.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш осудил попытку со стороны властей КНДР вывести на околоземную орбиту собственный разведывательный спутник при помощи баллистической ракеты. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь резко осуждает попытку запуска КНДР еще одного военного спутника с применением технологий баллистических ракет. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик объяснил корреспондентам в штаб-квартире ООН, что любой запуск баллистических ракет Северной Кореи представляет собой нарушение резолюций Совета Безопасности, поэтому Гуттерриш снова призывает Пхеньян полностью соблюдать международные обязательства по соответствующим резолюциям, а также оперативно и без предварительных условий вернуться к международному диалогу для достижения устойчивого мира и полной, поддающейся проверке денуклеаризации территории Корейского полуострова.

ООН придерживается прежнего курса в отношении властей Афганистана.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций