ООН придерживается прежнего курса в отношении "Талибана"*

Стефан Дюжаррик прокомментировал призыв главы МИД РФ.

Всемирная организация придерживается прежнего курса в отношении действующих властей Афганистана, представленных движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории России). Речь идет о том, что движение де-факто остается руководством страны Ближнего Востока. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранец заметил, что в Кабуле должны улучшить положение женщин и их прав по образованию.

Мы придерживаемся прежнего пути по вопросу Афганистана, а именно взаимодействуем с де-факто афганскими властями, так как они таковыми являются. Мы также продолжаем требовать большего объема гуманитарной помощи для афганского народа. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что в понедельник, 26 мая, российский министр по иностранным делам Сергей Лавров заявил публично о том, что власти Афганистана остаются реальной властью страны. По мнению дипломата, инициатива о возможном исключении "Талибана" из списка террористических организаций, отражает осознание реальности ситуации.

В ООН не стали давать оценку проекту резолюции о геноциде в Сребренице.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций