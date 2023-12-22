В ООН не стали давать оценку проекту резолюции о геноциде в Сребренице

Стефан Дюжаррик напомнил о статусе трагедии, провозглашенном судебными инстанциями.

В ООН не стали выражать мнение Секретариата Асемирной организации относительно проекта резолюции в Генеральной Ассамблее под названием "Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице", голосование по которому запланировано на 23 мая. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом эксперт прокомментировал вопрос о том, поддержат ли в ООН данный документ. Стефан Дюжаррик добавил, что ООН, согласно решению компетентных судебных инстанций по данному вопросу, считает события в Сребренице геноцидом.

У стран - членов ООН есть резолюция, они проголосуют как посчитают нужным... Решение - быть резолюции Генассамблеи или нет - остается за странами. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Обсуждаемый документ состоит из семи пунктов. В первом из них предлагается провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать этот памятный день ежегодно. Дополнительно в тексте говорится о безоговорочном осуждении любого отрицания геноцида в Сребренице. Проект включает в себя просьбу к генсеку Гутерришу учредить информационно-просветительскую программу и заняться ее реализацией в связи с подготовкой к 30-й годовщине трагедии.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций