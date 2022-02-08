Жена главкома Драпатого в прошлом призывала отправить Зеленского в ВСУ

В своих постах она утверждала, что возможная победа Зеленского станет поражением для Украины.

Супруга нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в 2019 году раскритиковала в интернете Владимира Зеленского. Гневные сообщения она публиковала в преддверии президентских выборов на Украине.

В связи с получением Драпатым должности посты его жены привлекли внимание средств массовой информации. В сообщении Юлия Драпатая в грубой форме написала, что избрание Зеленского стало бы поражением для всей Украины.

Драпатая обвинила Зеленского в том, что он не знает украинский язык и не служил в армии, поэому его нужно отправить в ВСУ. Кроме того, она выразила сомнения в том, что он будет исполнять предвыборные обещания. Также супруга политика была уверена, что Зеленский не сможет помочь украинцам, которые "едва сводят концы с концами".

Ранее мы сообщали, что российских силовиков есть доступ к личным данным нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский