Спецслужбы РФ узнали личные данные нового главкома ВСУ

Российской стороне удалось узнать адрес проживания и мобильный телефон Драпатого.

Сотрудники российских силовых ведомств заявили, что у них есть доступ к личным данным нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По словам силовиков, им известны его адрес, номер телефона и электронные почты членов семьи, сообщил ТАСС.

В распоряжение спецслужбы попали сведения, включающие адрес проживания военачальника и другие персональные данные, например, адреса электронной почты отца и матери Драпатого. Полученные сведения позволяют составить подробный цифровой и логистический профиль нового руководителя ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Михаил Драпатый получает должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. Он сменил на этом посту Александра Сырского.

С 2016 года Драпатый фигурировал в уголовных делах, связанных с артиллерийскими обстрелами гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики.

Ранее экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высмеял назначение нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский