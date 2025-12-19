По его словам, он обсуждал тему восстановления путей с президентом РФ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Россию принять решение по железной дороге в Турцию и Азербайджан. Об этом он заявил на брифинге в Ереване.

Пашинян ответил на вопрос, обсуждались ли с Россией сроки восстановления железной дороги к границам с Азербайджаном и Турцией. По его словам, он обсуждал тему восстановления путей с президентом РФ Владимиром Путиным. Премьер-министр Армении отметил, что власти ждут реакции от Москвы.

Надлежащий срок - сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас. Протекают процессы, о которых вы будете информированы, и эти процессы предполагают, чтобы это было сделано по возможности быстро.



Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Евросоюза.

Фото: Piter.tv