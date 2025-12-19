Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Евросоюза

Армения хочет стать членом Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе обсуждений на тему рисков и возможностей мира в Закавказье.
По его словам, у Армении есть цель стать членом Евросоюза. При этом Пашинян отметил, что для этого нужно соответствовать его стандартам. Глава армянского правительства подчеркнул, что только в таком случае "возникнет вопрос политического решения".
В конце концов, Европейский союз может решить, что не расширяется, может произойти и обратное…В любом случае Армения будет в выигрышном положении.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Также Пашинян добавил, что власти отдают себе отчет в невозможности одновременно быть членом Евросоюза и Евразийского экономического союза.
Фото: Piter.tv
