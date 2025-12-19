Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Евросоюза

Премьер-миинистр отметил, что для этого нужно соответствовать стандартам ЕС.

Армения хочет стать членом Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе обсуждений на тему рисков и возможностей мира в Закавказье.

По его словам, у Армении есть цель стать членом Евросоюза. При этом Пашинян отметил, что для этого нужно соответствовать его стандартам. Глава армянского правительства подчеркнул, что только в таком случае "возникнет вопрос политического решения".

В конце концов, Европейский союз может решить, что не расширяется, может произойти и обратное…В любом случае Армения будет в выигрышном положении.



Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Также Пашинян добавил, что власти отдают себе отчет в невозможности одновременно быть членом Евросоюза и Евразийского экономического союза.

Фото: Piter.tv