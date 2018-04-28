  1. Главная
Рецидивист избил свою супругу и не пускал к ней медиков в Красногвардейском районе
Сегодня, 15:47
62
Мужчина напал на жену со шваброй, нанеся рваную рану головы.

Росгвардейцы в Красногвардейском районе задержали злоумышленника, который нанес побои своей жене и не пускал к ней медиков скорой помощи. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону. 

Ночью 7 августа в полицию поступила информация о том, что агрессивный мужчина мешает работе врачей в квартире на проспекте Маршала Блюхера. К месту прибыли сотрудники вневедомственной охраны, там был задержан 39-летний нарушитель. Он напал на супругу со шваброй, нанеся рваную рану головы. 

Неадеквата увезли в 66-й отдел. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за убийство, кражу, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, угрозу убийством и угон автомобиля. 

Ранее на Piter.TV: на Чарушинской улице мужчина поджег дверь после ссоры с женой. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: нападение, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

