Рецидивист избил свою супругу и не пускал к ней медиков в Красногвардейском районе

Мужчина напал на жену со шваброй, нанеся рваную рану головы.

Росгвардейцы в Красногвардейском районе задержали злоумышленника, который нанес побои своей жене и не пускал к ней медиков скорой помощи. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону.

Ночью 7 августа в полицию поступила информация о том, что агрессивный мужчина мешает работе врачей в квартире на проспекте Маршала Блюхера. К месту прибыли сотрудники вневедомственной охраны, там был задержан 39-летний нарушитель. Он напал на супругу со шваброй, нанеся рваную рану головы.

Неадеквата увезли в 66-й отдел. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за убийство, кражу, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, угрозу убийством и угон автомобиля.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти