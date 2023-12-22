У станции "Балтийская" обнаружили гранату

Мужчина сообщил, что нашел ее на площади за общественными туалетами.

В Петербурге около станции метрополитена "Балтийская" нашли гранату. Об этом 7 апреля пишет "Фонтанка".

По предварительным данным, информация об обнаружении гранаты в Адмиралтейском районе поступила вечером 6 апреля от неизвестного. Мужчина сообщил, что нашел ее на площади за общественными туалетами. На место происшествия приезжали сотрудники ОМОН, однако они установили, что находка – страйкбольная граната, которая имитирует РГД.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире в Приморском районе Петербурга обнаружили арсенал оружия. Были найдены и изъяты патроны для различных видов оружия, пистолет, револьвер и ручная граната.

Фото: Piter.TV