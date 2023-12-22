В квартире в Приморском районе обнаружили арсенал оружия

Возбуждены уголовные дела по ст. 222.1 и ст. 223 УК РФ (незаконные хранение оружие и боеприпасов, переделка огнестрельного оружия).

В Приморском районе 27 марта полицейские задержали 36-летнего мужчину, в квартире которого обнаружили и изъяли патроны для различных видов оружия, пистолет, револьвер и ручную гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 30 марта.

Согласно проведенной экспертизе, оружие и боеприпасы являются боевыми. В ходе предварительного следствия установлено, что задержанный самостоятельно переделал сигнальный пистолет в боевой.

Возбуждены уголовные дела по ст. 222.1 и ст. 223 УК РФ (незаконные хранение оружие и боеприпасов, переделка огнестрельного оружия). Источник происхождения арсенала устанавливают.

Ранее мы рассказывали о том, что ФСБ изъяла у петербуржца 15 кг кокаина, оружие и поддельные документы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти