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В МВД показали фото арсенала оружия из 90-х, найденного в гостинице на Тореза
Сегодня, 12:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В МВД показали фото арсенала оружия из 90-х, найденного в гостинице на Тореза

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Обнаруженное оружие находилось в сильном коррозийном состоянии и направлено на экспертизу для оценки боеспособности.

Полиция выясняет происхождение арсенала, обнаруженного в подвале гостиницы в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Выборгского района Петербурга 23 июня поступило сообщение от работника гостиницы, расположенной в доме 36 по проспекту Тореза, о том, что при проведении ремонтных работ в подвальном помещении здания был обнаружен оружейный схрон.

Прибывшие полицейские нашли 3 ручные противотанковые гранаты, 2 пистолета ТТ, снайперскую винтовку, охотничий карабин, более одного килограмма тротила и несколько сот патронов. Обнаруженное оружие находилось в сильном коррозийном состоянии и направлено на экспертизу для оценки боеспособности.

По предварительным данным, тайник с арсеналом был организован еще в 90-е годы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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 Фото: МВД по СПб и ЛО

Теги: арсенал оружия, гостиница, подвал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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