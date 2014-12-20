В освобожденных селах ДНР нашли крупные тайники ВСУ с боеприпасами

Ирина Волк рассказала о работе по передаче украинского оружия для ВС РФ.

Российские правоохранительные органы на территории Донецкой народной республики из временного отдела полиции "Великоновоселковский" нашли в шести освобожденных из-под контроля киевского режима местных селах крупные тайники с оружием и боеприпасами, оставленные отступившими от участков украинскими военнослужащими. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

о время обследования территории в шести ранее находившихся под контролем Украины селах были найдены 675 снарядов, 235 минометных и 49 противотанковых мин, порядка трех тысяч снарядов и ракет различного калибра. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В полиции пояснили, что в местных тайниках специалисты нашли почти 300 боеприпасов к гранатометам, ручные гранаты и свыше 40 тысяч патронов. Весь обнаруженный арсенал далее будет вывезен и передан силам российского министерства по обороне.

Пушилин сообщил о начале восстановления пострадавших районов Донецка.

Фото и видео: МВД Медиа