Глава ДНР раскрыл планы властей по ремонту дорог, жилого сектора и благоустройству.

На территории Донецкой народной республики начинается восстановление районов административного центра, города Донецка. Речь идет об тех участках, которые ранее регулярно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, включая и жилые постройки. Соответствующее заявление сделал глава нового российского региона Денис Пушилин во время "Прямой линии" с местным населением. Чиновник заметил, что так как линия фронта отодвинулась, то это позволит властям приступить к восстановлению новых земель.

Ряд районов, в том числе и часть Ленинского района, долгое время находилась под обстрелами. Мы ставили в планы, потом переносили ремонты объектов. Но даже сквер Металлургов запланирован к ремонту в этом году, и еще запланирован ремонт дорог. Денис Пушилин, глава ДНР

В 2025 году исключением по ремонтным работам не станут Куйбышевский, Киевский, Петровский и Кировский районы. Денис Пушилин заметил, что власти долго ждали этого момента. Вместе с шефом-регионом и его мэром Сергеем Собяниным, необходимые мероприятия организованы. В ДНр указали, что теперь есть возможность по ремонту или полному восстановлению жилья, разрушенного боевыми действиями

Пушилин рассказал о закрытой части встречи с Путиным.

Фото и видео: Вконтакте / Донецкая Народная Республика