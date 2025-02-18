Пушилин рассказал о закрытой части встречи с Путиным

Глава ДНР раскрыл проблемы, которые обсуждались в Кремле.

Глава Донецкой народной республики рассказал, что в закрытой части встречи с российским президентом Владимиром Путиным он попросил государственной поддержки по ряду вопросов. В результате главой страны были даны соответствующие поручения, в том числе по водоснабжению и другим социальным вопросам в новом регионе РФ. Соответствующее заявление Денис Пушилин сделал во время "Прямой линии" с местным населением.

Поручения отданы, в том числе и по нашему сложному вопросу, по воде. Профильные ведомства совместно с нами этот вопрос уже отрабатывают... Были еще вопросы касаемо социальной составляющей и ветеранов боевых действий, точечные моменты. Все это, в общем-то, в проработке. Денис Пушилин, глава ДНР

Денис Пушилин заявил, что обеспечение бесперебойным водоснабжением всей территории ДНР представляет из себя значительный вызов для местной администрации. Он заметил, что приходится учитывать водную блокаду со стороны Украины. Существующие источники в регионе закрывают только порядка 50 процентов от всего необходимого количества воды потребителям.

Пушилин: близость противника пока не позволяет в полной мере защитить Горловку.

Фото и видео: Вконтакте / Донецкая Народная Республика