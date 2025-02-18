Глава ДНР сообщил о защите населенного пункта от атак ВСУ.

Близость Вооруженных сил Украины пока что не позволяет в полной мере защитить населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике от артиллерийских обстрелов и атак беспилотников армии противника. Соответствующее заявление сделал глава нового российского региона Денис Пушилин во время "Прямой линии" с местным населением. В ДНР заметили, что армия киевского совершает воздушные удары даже в то время, когда у них нет никакой военной целесообразности для атаки по объектам.

Пока не отогнали еще за Дзержинск (украинское название Торецк), у противника есть возможность артиллерией доставать до Горловки, и он эту возможность, увы, использует. Использует беспилотники по гражданской инфраструктуре, по энергетике, по больницам. В рамках штаба обороны мы прорабатываем этот вопрос. Денис Пушилин, глава ДНР

Глава ДНР добавил, что новые сводные группы из числа сотрудников региональных управлений ФСБ и правоохранительных органов работают на наиболее опасных направлениях Горловки. За последние дни удалось ликвидировать четыре дрона, которые бы "абсолютно точно нанесли ущерб" мирному населению. Также защита региона ведется при помощи системы "Купол Донбасса". При ее поддержке пораженные БПЛА исчисляются сотнями и тысячами.

ДНР и Ростовская область готовят общие маршруты по местам боевой славы.

Фото и видео: Вконтакте / Донецкая Народная Республика