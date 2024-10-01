ДНР и Ростовская область готовят общие маршруты по местам боевой славы

Сейчас власти изучают архивные материалы.

Донецкая народная республика и Ростовская область готовят общие маршруты, который пройдут по местам боевой славы. Соответствующее заявление сделал глава нового российского региона Денис Пушилин во время "Прямой линии" с местным населением. Известно, что в программу власти могут внести военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты", а также мемориал "Саур-Могила", другие памятные места из села Дмитровка, размещенные в восточной части ДНР, прочие объекты, связанные с историей Миус-фронта и освобождением территорий от немецко-фашистских захватчиков.

Что касается поездок наших деток по местам воинской славы: это запланировано, и здесь мы эту работу только будем развивать. И мы сейчас с моим коллегой, с губернатором Ростовской области, этот вопрос уже проговорили, постараемся объединить даже маршруты и совместить их, сделать их интересными. Денис Пушилин, глава ДНР

Глава российского региона указал, что сейчас эксперты поднимают исторические архивы, чтобы понять, что будет интересно для изучения, материалы о том, насколько важен был Миус-фронт во времена Второй мировой войны.

В ДНР артисты на автопоезде дадут 80 концертов в честь юбилея Победы.

Фото и видео: Вконтакте / Донецкая Народная Республика