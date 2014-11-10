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В ДНР артисты на автопоезде дадут 80 концертов в честь юбилея Победы

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Торжественные мероприятия пройдут также в "Саур-Могиле".

На территории Донецкой народной республики артисты на автопоезде совершат 80 концертов в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление сделал глава нового российского региона Денис Пушилин во время "Прямой линии" с местным населением. Чиновник из ДНР заметил, что наиболее яркие мероприятия при безопасной оперативной обстановке состоятся в мемориальном комплексе "Саур-Могила". 

Мы придумали красивый автопоезд: вот эти автоклубы, которые на сегодня получены в городах и районах, проехать по республике и дать 80 концертов в честь 80-летия Победы.

Михаил Желтяков, глава Минкульта ДНР

В республике власти проведут порядка 57 тысяч мероприятий в честь юбилея Победы. За текущий год планируется капитально отремонтировать и благоустроить порядка 400 исторических мемориалов. 

В Центральном парке Макеевки появится круглогодичная акватермальная зона.

Фото и видео: Вконтакте / Донецкая Народная Республика

Теги: вов, денис пушилин, день победы, днр, саур-могила
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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