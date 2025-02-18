В Центральном парке Макеевки появится круглогодичная акватермальная зона

Глава ДНР рассказал о реорганизации пространства.

Акватермальная зона, действующая в круглогодичном режиме, появится после завершения ремонтных работ на территории Центрального парка культуры и отдыха в населенном пункте Макеевка. Соответствующее заявление сделал глава нового российского региона Денис Пушилин во время "Прямой линии" с местным населением. Глава ДНР указал, что план предполагает полную реорганизацию пространства, которая будет разделена по шести локациям. В том числе в парке появится семейная, спортивная и молодежная зоны.

Будет представлена и музейная составляющая, и футбол, и хоккей, и другие виды спорта, и аттракционы, безусловно, предусмотрены. Там будет акватермальная зона. По сути, это теплый круглогодичный бассейн открытого типа. Денис Пушилин, глава ДНР

Глава ДНР напомнил, что в Макеевке с помощью региона-шефа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проводится большой объем ремонтных работ на нескольких участках.

Пушилин предложил назвать сквер в Макеевке в честь региона-шефа Югры.

Фото и видео: Вконтакте / Донецкая Народная Республика