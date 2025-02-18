Пушилин предложил назвать сквер в Макеевке в честь региона-шефа Югры

Глава ДНР указал на роль ХМАО в восстановлении населенного пункта.

Сквер Девятой пятилетки на территории населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике после благоустройства с помощью Ханты-Мансийского автономного округа - Югры стоит переименовать в честь российского региона-шефа. С таким предложением по проведению голосование за название объекта к местным жителям и мэру города обратился глава нового региона страны Денис Пушилин во время "Прямой линии". Чиновник выступил с инициативой к Владиславу Ключарову. По мнению Дениса Пушилина, сейчас название сквера мало о чем говорит гражданам, поэтому участок земли можно переименовать.

Одна из ближайших перспектив - это сквер 9-й пятилетки, который будет очень серьезно обустроен, по сути, мы новый получим современный сквер. Я думаю, что это пространство будет точкой притяжения и для гостей. В парке будет предусмотрен и сухой фонтан, развлечения для детворы. Денис Пушилин, глава ДНР

Денис Пушилин добавил, что именно ХМАо делает подарок ДНР в качестве обустройства сквера, а также принимает участие в восстановительных работах.

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Фото и видео: Вконтакте / Донецкая Народная Республика