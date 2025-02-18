Ремонтные работы должны завершиться весной текущего года.

Спортивный комплекс "Локомотив" на территории населенного пункта Дебальцево в Донецкой Народной Республике, разрушенный ударами со стороны Вооруженных сил Украины, региональные власти восстановят к весне 2025 года. Соответствующее заявление сделал глава нового российского региона Денис Пушилин во время "Прямой линии" с местным населением.

Весной спорткомплекс "Локомотив" уже должен заработать. Площадка будет соответствовать запросам жителей. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что "Локомотив" получил серьезные повреждения в ходе сражений с армией киевского режима за Дебальцево зимой в период с 2014 по 2015 годы. Объект был полностью восстановлен в 2020 году. Однако в конце февраля 2023 года ВСУ снова атаковали спортцентр. Обстрел по зданию велся дальнобойными ракетами. В результате воздушного нападения комплекс был практически уничтожен.

В Донецке заработал единый кол-центр по вопросам здравоохранения.

Фото и видео: Вконтакте / Донецкая Народная Республика