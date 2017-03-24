В Донецке заработал единый кол-центр по вопросам здравоохранения

Денис Пушилин рассказал о нововведении для жителей ДНР в сфере медицинского обслуживания.

Медицинский информационный центр начал работу на территории административного центра в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале подписчикам через видеообращение сделал местный губернатор Денис Пушилин. Российский чиновник указал, что по короткому номеру население нового региона страны сможет получить консультацию и записаться через оператора к врачу.

Эксперты подчеркнули, что операторы колл-центра внесут в систему данные обратившегося человека, которые в дальнейшем отразятся в электронной регистратуре выбранной больницы. По телефону можно записаться сейчас в Донецке на прием к терапевту, педиатру и узкопрофильным специалистам. В скором времени такая услуга распространится на Макеевку, а далее - по всей территории ДНР. Сейчас же программа работает в тестовом режиме.

Удобно должно быть. Понимаю, что еще будет донастройка, но уже, друзья, можно пробовать, записываться. <...> Чуть позже будет для Макеевки, такое поручение я уже дал. Ну, и в целом потом по республике. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин сообщил о появлении администрации в Селидове.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.