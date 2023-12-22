Третий эскалатор на станции "Балтийская" заработал после капитального ремонта

Напомним, работы начались 30 декабря 2023 года.

Капитальный ремонт эскалатора №3 станции "Балтийская" завершен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" 7 марта.

В ходе работ заменили 740 ступеней, 381 п. м. тяговых цепей и 390 п. м. направляющих лестничного полотна.

Напомним, капитальный ремонт эскалатора на "Балтийской" стартовал 30 декабря 2023 года. Работы планировали завершить к 19 марта, однако специалисты справились быстрее.

Ранее мы рассказывали о согласовании в Смольном реконструкции "Фрунзенской". На станции заменят эскалаторы и создадут Единый диспетчерский центр метрополитена. На эти цели хотят выделить минимум 9,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV