Реконструкция "Фрунзенской" согласована в Смольном

О ремонте "Фрунзенской" стало известно 14 февраля.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга согласовал проект реконструкции "Фрунзенской". Соответствующая информация появилась на сайте ведомства 4 марта.

Работы включают реконструкцию вестибюля станции с полной заменой эскалаторов, создание Единого диспетчерского центра метро.

О ремонте "Фрунзенской" стало известно 14 февраля. Тогда ГУП "Петербургский метрополитен" объявил конкурс на реконструкцию станции. Стартовая стоимость контракта составляет 9,4 млрд рублей. Первый этап работ продлится до 15 января 2027 года, а второй – до 15 января 2029-го.

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Фото: Piter.TV