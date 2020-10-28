К 100-летию "Собачьего сердца" вышло издание с иллюстрациями художников

Специальный тираж повести Булгакова украсили работы 14 победителей творческого конкурса.

К столетнему юбилею повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" подготовлено специальное издание с иллюстрациями художников сообществ "ВКонтакте". Совместный проект социальной сети VK, издательства ЭКСМО и музея Булгакова объединил 120 участников творческого конкурса, из которых жюри выбрало 14 победителей. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

"Мне было важно передать двойственность главного героя – Шарика, который из бездомной собаки превращается в человека, – рассказала художница Вэлли, одна из победителей конкурса. – Собака с выражением растерянности и страха, а за её спиной – тень человека в шляпе, словно нависающая над ней. Это не просто силуэт, а тень профессора Преображенского или даже будущего Шарикова". Вэлли, художница

Презентация юбилейного тиража состоится сегодня в рамках фестиваля "Лето в Москве". Лимитированное издание уже поступило в продажу и включает лучшие работы digital-художников, которые по-новому раскрывают классический текст Булгакова.

Фото: предоставлено организаторами