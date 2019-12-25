Постпред России при ООН на заседании процитировал "Собачье сердце"

Василий Небензя ответил на слова немецкого коллеги, заговорившего о материале New York Times.

Постоянный представитель России при ООН на заседании процитировал отрывок из произведения Михаила Булгакова "Собачье сердце". Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на выступление Василия Небензи. Ранее Запад обвинил Москву в последствиях удара по террористам в сирийском регионе Идлиб. Дипломаты заявили, что там погибли десятки мирных граждан. Постпред ФРГ Кристоф Хойсген заявил, что о жертвах атаки писала газета The New York Times. По словам спикера, если эти сведения окажутся правдой, то для РФ это станет еще одним нарушением международного права.

Небензя рассказал коллеге из Германии о том, что в повести Булгакова один из главных героев (профессор Преображенский) советует своему помощнику не читать газет до обеда, так как от них портится аппетит.

Так что, боже вас сохрани, Кристоф, не читайте New York Times перед заседаниями Совета безопасности по Сирии Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат уточнил, что в России неоднократно комментировала публикации The New York Times как фейковые.

В России назвали позором блокировку выступления бывшего главы ОЗХО в Совбезе ООН.

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