В России назвали позором блокировку выступления бывшего главы ОЗХО в Совбезе ООН

Василий Небензя заявил, что западные страны боятся "услышать правду".

В России назвали позором блокировку выступления экс-главы Организации по запрещению химического оружия в Совете Безопасности ООН. Ранее Жозе Бустани заявил о том, что в Сирии было использовано химическое оружие. По словам постоянного представителя РФ при Совбезе Василия Небензи, "это стыд и позор", что многие западные страны решили блокировать выступление Бустани.

Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину "злодеяний" сирийского режима и "непогрешимости" ОЗХО Василий Небензя, постпред России при Совбезе ООН

Дипломат заявил, что произошедшее следует расценивать как печальное свидетельство того, что мировые делегации боятся слышать неудобную для себя правду. Небезня уверен, что страны-блокировщики выступления Бустани в глазах международного сообщества предстают в "неприглядном свете".

Напомним, что 5 октября Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против выступления Жозе Бустани в Совете Безопасности ООН. Делегаты сослались на то, что экс-глава ОЗХО ушел из организации до того, как она стала заниматься химическим досье в Сирии.

Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совбезе ООН.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций