Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совбезе ООН

Российский постпред заявил, что не понимает, зачем США говорят о безосновательных обвинениях в адрес Пекина.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совете безопасности. По словам дипломата, РФ не поняла, в чем заключается пафос и суть американских обвинений, ранее о которых заявила постпред США Келли Крафт на заседании, которое было посвящено борьбе с распространением коронавируса.

Мы сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов Совета Безопасности, а заодно и всего Совета в целом Василий Небезня, постпред РФ при ООН

Напомним, что Крафт эмоционально заявила о том, что ей противно от содержания текущей дискуссии. Американка заметила, что ей стыдно за членов Совета безопасности, которые решили обратить свое внимание на политические обиды, а не на необходимость совместной борьбы против COVID-19. Она также попросила привлечь к ответственности страну (Китай), которая "распространила эту чуму на весь мир".

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Видео: YouTube / Sputnik