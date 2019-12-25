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В России напомнили причину присоединения Крыма
Сегодня, 8:29
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lesjasap

В России напомнили причину присоединения Крыма

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Василий Небензя считает, что Киеву некого винить произошедшем, кроме себя.

В России напомнили причину присоединения Крыма. Об этом рассказал постпред при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза по формуле Арриа. Словам политика передают журналисты "РИА Новостей". 

Российский эксперт рассказал, что Киев в 2014 году самостоятельно предоставил полуострову возможность присоединения к России. Действия украинского правительства привели регион к организации референдума о вхождении в состав РФ. 

К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году

Василий Небензя, российский чиновник

Специалист заметил, что гарантами соглашений Украины были Германия, Франция и Польша. Со стороны Киева договоренности заключали экс-президент страны и оппозиция. Однако уже на следующий день соглашения оказались нарушены со стороны оппозиции. В результате главе государства пришлось бежать из-за угрозы для его жизни. Небензя считает, что если бы данной ситуации на Украине не возникло, то Крым оставался бы в составе страны и сейчас.

Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений.

Теги: василий небензя, крым
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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