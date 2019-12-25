В России напомнили причину присоединения Крыма. Об этом рассказал постпред при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза по формуле Арриа. Словам политика передают журналисты "РИА Новостей".
Российский эксперт рассказал, что Киев в 2014 году самостоятельно предоставил полуострову возможность присоединения к России. Действия украинского правительства привели регион к организации референдума о вхождении в состав РФ.
К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году
Василий Небензя, российский чиновник
Специалист заметил, что гарантами соглашений Украины были Германия, Франция и Польша. Со стороны Киева договоренности заключали экс-президент страны и оппозиция. Однако уже на следующий день соглашения оказались нарушены со стороны оппозиции. В результате главе государства пришлось бежать из-за угрозы для его жизни. Небензя считает, что если бы данной ситуации на Украине не возникло, то Крым оставался бы в составе страны и сейчас.
Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений.
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