Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Глава МИД Сербии призвал Совбез осудить действия Косова в отношении сотрудников ООН. Ивиц Дачич заявил, что из-за действия полицейских пострадали два сотрудника организации
Инцидент произошел еще 28 мая во время спецоперации косовского спецназа. Тогда представители правопорядка травмировали россиянина Михаила Краснощекова и еще одного представителя ООН. После этого мужчин задержали. По словам дипломатов, в Косово хотели остановить законную служебную деятельность нашего соотечественника. В общей сложности в рамках операции полиция Косова арестовала 28 человек.
Чего же могут ожидать сербы в Косове и Метохии, если таким образом обращаются с членами международной миссии?
спрашивает спикер
Расследование, проведенное в ООН, признало действия полиции неправомерными и нарушающими резолюцию Совбеза. К такому же выводу пришли и сотрудники Следственного комитета России. Постпред России Василий Небензя призвал наказать виновных в нападении на россиянина.
Ранее Piter.tv писал о том, что Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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