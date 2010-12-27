Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Российские политики призывают привлечь виновных к уголовной ответственности.

Глава МИД Сербии призвал Совбез осудить действия Косова в отношении сотрудников ООН. Ивиц Дачич заявил, что из-за действия полицейских пострадали два сотрудника организации

Инцидент произошел еще 28 мая во время спецоперации косовского спецназа. Тогда представители правопорядка травмировали россиянина Михаила Краснощекова и еще одного представителя ООН. После этого мужчин задержали. По словам дипломатов, в Косово хотели остановить законную служебную деятельность нашего соотечественника. В общей сложности в рамках операции полиция Косова арестовала 28 человек.

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Расследование, проведенное в ООН, признало действия полиции неправомерными и нарушающими резолюцию Совбеза. К такому же выводу пришли и сотрудники Следственного комитета России. Постпред России Василий Небензя призвал наказать виновных в нападении на россиянина.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года.

Фото: Piter.tv

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