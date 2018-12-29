Сергей Лавров рассказал об интересах России по внешней политике в Сербии

Политик ответил на вопрос журналистов о взаимоотношениях с Сербией.

В Европе считают, что Сербии придется сделать выбор между Евросоюзом и Россией. Именно такое положение дел видит глава российского МИДа Сергей Лавров.

Это старые колониальные повадки...Сейчас с Сербией ведутся переговоры. Евросоюз, не стесняясь, говорит, что Сербия должна признать независимость Косово, а во-вторых, должна присоединиться к санкциям против России. Это просто неприлично. считает спикер

Глава ведомства посоветовал Евросоюзу отказаться от этой логики. Политик хочет вернутся к тем временам, когда европейцы, включая Де Голля, выдвигали свою мечту и видение единого пространства от Атлантики до Урала, потом - до Тихого океана.

Это все подтверждено документами ОБСЕ. Но почему-то на практике договороспособность не проявляется. Мы за то, чтобы возвращаться к этой философии совместного сотрудничества на основе баланса интересов, а не на основе навязывания кому-то одному взглядов, которые вырабатываются достаточно небольшой группой государств, какими влиятельными они бы не были. заметил специалист

Напомним, что Сергей Лавров: какой исход Брексита Россия считает наилучшим.

Фото и видео: прямая трансляция Сергея Лаврова