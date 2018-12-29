Сергей Лавров: какой исход Брексита Россия считает наилучшим

Несмотря на исход Брексита, Россия заинтересована в сотрудничестве с обеими сторонами.

Глава МИД России объяснил иностранным и российским СМИ, почему МИД старается не вмешиваться в отношения Великобритании и Евросоюза.

Говорить о том, какой вариант нам более интересен..знаете, это такая психология, которая характеризует страны и политиков, желающих вмешиваться и дирижировать процессами в других государствах. Мы этим не занимаемся. обратился к журналистам спикер

Сергей Лавров добавил, что МИД России ничего не говорит про Брексит, хотя постоянно кто-то говорит и пишет, что "Россия потирает руки и злорадствует".

Ничего подобного. Задолго до того, как идея Брексита обрела какие-то очертания, что в наших интересах единый, сильный и самостоятельный Евросоюз прокомментировал ситуацию Лавров

Также эксперт добавил, что Россия будет сотрудничать и с Евросоюзом, и Великобританией, независимо от исхода ситуации.

В каких формах это будет лучше делать мы поймем, что Брексит на самом деле состоялся добавил эксперт

Напомним, что Сергей Лавров рассказал, как будут развиваться внешнеполитические отношения треугольника "Россия-Китай-США".

Фото и видео: прямая трансляция Сергея Лаврова