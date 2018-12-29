Как будут развиваться внешнеполитические отношения треугольника "Россия-Китай-США"

Глава МИДа России рассказал о перспективах развития отношений с Китаем.

Много спекуляции на тему того, как называются отношения в так называемом треугольнике "Россия-Китай-США". Есть желающие вернуться к тем временам, когда при Никсоне Америка пошла на нормализацию отношений с Китаем, чтобы сдерживать Советский Союз. Из рядов правящей партии прозвучали идеи о необходимости заключения мирного договора прежде всего для того, чтобы сдерживать Китай.

Дело в том, что происходит в отношениях между нашими странами пытаются рассматривать через призму вбивания клиньев, выискивая возможности растаскивания нас по разным позициям, это вызывает глубокое сожаление. прокомментировал проблему Сергей Лавров

Спикер добавил, что данная ситуация иллюстрирует менталитет "или, или: либо с нами, либо против нас".

Ни Россия, ни Китая не дружат друг с другом против кого-то. Мы сотрудничаем потому, что у нас много общих интересов. Мы - стратегические партнеры в международных делах. Мы одинаково видим необходимость сделать мир более устойчивым, более безопасный и более демократическим. резюмировал глава МИДа

Лавров отметил, что среди приоритетов - сохранить и развить глобальную торговую систему. Сдать ее более управляемой, понятной, менее подверженной капризам того или иного государства.

Напомним, что Сергей Лавров: оценка ситуации с миротворческими миссиями на Донбассе.

Фото и видео: прямая трансляция Сергея Лаврова