Сергей Лавров: оценка ситуации с миротворческими миссиями на Донбассе

Эксперт рассказал, что какие события тормозят миротворческие миссии на территории Донбасса.

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос иностранной журналистки о процессе развития миротворческих миссий на территории Донбасса. По мнению эксперта, эта ситуация должна соотноситься к международному праву, а не тем правилам, которые выдумываются и предъявлятся в качестве непреложных истин Западом.

Есть минские договоренности, которые одобрены Советом безопасности ООН. В их соответствии все вопросы должны решаться в прямом диалоге между Киевом и Донецком и Луганском, при посредничестве ОБСЕ.Наблюдатели должны вести наблюдение за выполнением обязательств Украины по правам человека и другим вопросам. объясняет Лавров

Напомним, что один сотрудник данной миссии из Америки подорвался на мине. Было проведено расследование, которое показало, что снаряд был установлен не ополченцами.

Мы неоднократно призывали наших коллег из ОБСЕ быть более транспарентными в своих докладах. Зачастую непонятно, кто в кого стрелял. Под нашим воздействием миссия сделала доклад, в котором было показано какие жертвы и какие цели на стороне ополчения и на стороне украинских вооруженных сил. там достаточно понятно, что украинские силовики прежде всего обстреливают населенные пункты, а ополченцы в большинстве случаев отвечают заметил Лавров

Глава МИДа также предложил внести резолюцию о создании миссии в ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Предложение было предельно простым. Ее основой стал международно-правовом акте на мандате ОБСЕ и ООН в поддержку минских договоренностей.

Она предусматривала, что наблюдатели, где бы они не находились на Донбассе, должны сопровождаться охранниками ООН. Это был международно-правовой подход. В ответ наши западные коллеги выдвинули правило, придуманное американцем Куртом Волкером, официальным представителем США по украинскому урегулированию добавил глава МИДа России

Суть правил заключалась в том, чтобы ввести на Донбасс 30 тысячный военный контингент ООН с тяжелым вооружением взять под контроль весь периметр. Затем - распустить местное ополчение, полицию, администрации Донецка и Луганска. Вместо них было предложено установить администрацию и полицию ООН.

При таком варианте, прост место компромиссом там будет навязано решение одностороннее.Мы объяснили, по каким причинам не можем подменять международное право этими придуманным правилом. Я думаю, что нас все понимают, но хотят делать вид, что единственный способ решение украинского кризиса - это идти у поводу у нынешней власти и заставить Донбасс сдаться. Это нереально и абсолютно нереалистично на это надеяться резюмировал спикер

Напомним, что "Буферные зоны": оценка Лаврова инициатив США и Турции по Сирии.

Фото и видео: прямая трансляция Сергея Лаврова